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Terzi dizisi oyuncuları 1. sezon tam oyuncu listesi- kim, kimdir?

Terzi dizisi oyuncuları 1. sezon tam oyuncu listesi- kim, kimdir?

Terzi dizisi, Netflix'in yeni Türk dizisi oldu ve daha ilk günden büyük ilgi gördü. 1. sezonu 7 bölüm olan Terzi dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Ece Sükan var. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesini yazdığı Terzi dizisi gerçek bir hayat hikayesi.

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Merakla beklenen Terzi dizisi 1. sezonu ile Netflix'te yayın hayatına başladı. Daha ilk günden ses getiren dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu merak edildi ve araştırılmaya başladı. Dizi Kars'ta olan ailesinden dedesinin ölümü sonrası kopan ve İstanbul'a giderek ünlü bir terzi olan Peyami'nin hikayesini anlatıyor. Dostu Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in kendisine sığınması ile ne yapacağını bilmeyen Peyami'nin Esvet'e aşık olması ile hayatının alt üst olmasını anlatıyor. Dizinin 1. sezon oyuncu kardosu da çok merak ediliyor.

Netflix Terzi dizisi 1. sezon oyuncu kadrosunda başrolde Terzi olan Peyami var. Peyami'ye başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy hayat veriyor. Peyami'nin en yakın arkadaşı Dimitri'ye ise Salih Bademci alkışlanack bir performansla hayat veriyor. Peyami'nin asistanı olan Suzi karakterine ise adı aşk dedikodularına karışan manken Ece Sükan hayat veriyor. Dimitri'nin nişanlısı Esvet (Fürize) ise güzel oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Peyami'nin Kars'ta yaşayan ve engelli olan babası Mustafa'ya ise Olgun Şimşek hayat veriyor. Peyami'nin diktatör babaannesi Sülün Hanım'a ise usta oyuncu Celile Toyon hayat veriyor. 

Terzi dizisi nerede çekiliyor, Peyami'nin terzi atölyesi nerede?

Mekanların çok itinalı bir şekilde seçildiği Terzi dizisinin birçok bölümü Kırklareli ve İstanbul'da çekildi. Kars ve çiftlik bölümlerinin Kırklarelin'de çekildiği gelen bilgiler arasında. Peyami'nin terzi atölyesi ve Dimitri'nin ev çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Terzi dizisi oyuncu karakterleri

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya
Zeynep Tarhan
Murat Kılıç
Celile Toyon
Vedat Erinci
Lila Gürmen

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