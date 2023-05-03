Terzi dizisi gerçek bir hikaye mi, kitaptan mı uyarlama Gülseren Budayıcıoğlu yazdı

Netflix'in yeni dizisi Terzi 1. sezonu ile başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren Terzi dizisi gerçek hayattan mı uyarlama sorusu merak edildi. Terzi dizisinin hikayesini Gülseren Budayıcıoğlu'na ait. Yani Terzi gerçek hayattan uayrlanan bir dizi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen bir hikayenin dizeye uyarlaması.

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Merakla beklenen dizi Terzi 2 Mayıs'ya Netflix'te yayın hayatına başladı. Terzi Peyami'nin Kars'tan istanbul'a uzanan hikayesini anlatan Terzi dizisi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama. Terzi dizisinin senaryosunu Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu yazıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun diğer tüm dizileri gibi Terzi'de aslında gerçek bir hikaye.

Netflix Terzi dizisi 1. sezon oyuncu kadrosunda başrolde Terzi olan Peyami var. Peyami'ye başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy hayat veriyor. Peyami'nin en yakın arkadaşı Dimitri'ye ise Salih Bademci alkışlanack bir performansla hayat veriyor. Peyami'nin asistanı olan Suzi karakterine ise adı aşk dedikodularına karışan manken Ece Sükan hayat veriyor. Dimitri'nin nişanlısı Esvet (Fürize) ise güzel oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Peyami'nin Kars'ta yaşayan ve engelli olan babası Mustafa'ya ise Olgun Şimşek hayat veriyor. Peyami'nin diktatör babaannesi Sülün Hanım'a ise usta oyuncu Celile Toyon hayat veriyor.

Terzi dizisi nerede çekiliyor, Peyami'nin terzi atölyesi nerede?

Mekanların çok itinalı bir şekilde seçildiği Terzi dizisinin birçok bölümü Kırklareli ve İstanbul'da çekildi. Kars ve çiftlik bölümlerinin Kırklarelin'de çekildiği gelen bilgiler arasında. Peyami'nin terzi atölyesi ve Dimitri'nin ev çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Terzi dizisi oyuncu karakterleri

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

Zeynep Tarhan

Murat Kılıç

Celile Toyon

Vedat Erinci

Lila Gürmen

Terzi dizisi nerede çekiliyor, Peyami'nin terzi atölyesi nerede?

Mekanların çok itinalı bir şekilde seçildiği Terzi dizisinin birçok bölümü Kırklareli ve İstanbul'da çekildi. Kars ve çiftlik bölümlerinin Kırklarelin'de çekildiği gelen bilgiler arasında. Peyami'nin terzi atölyesi ve Dimitri'nin ev çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.