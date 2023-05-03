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Trabzonspor camiasının acı günü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor camiasının acı günü

Trabzonspor Medya Merkezi'nde 13 yıldır fotoğraf editörü olarak çalışan ve bir süredir siroz hastalığı ile mücadele eden Alaattin Kazancı hayatını kaybetti. 

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Trabzonspor Medya Merkezi’nde 2010 yılından beri fotoğraf editörü olarak görev yapan Alaattin Kazancı (55), bir süredir siroz hastalığı ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kazancı, dün hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Trabzonspor Divan Kurulu üyesi de olan Kazancı için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili futbolcular, ailesi, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kazancı, Yomra ilçesine bağlı Kıratlı mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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