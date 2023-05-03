TCG Anadolu'nun içine bakın! İlk kez görüntülendi
TCG Anadolu, sabahın erken saatlerinde İzmir Limanı'na yanaştı. Basın turu ile TCG Anadolu'nun belirlenen alanları içeriden ilk görüntülendi. İşte geminin ilk kez görüntülenen içi...
TCG Anadolu, sabahın erken saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Basın turunda tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankı görüntülendi.
Uçuş güvertesinde, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma ilgi çekti.
TCG Anadolu, bugün saat 12.00-18.00 arası ziyaretçilere açık olacak. İzmir'de kaç gün bulunacağı henüz belli olmayan geminin, yarın ve diğer günler ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.
TCG Anadolu; 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA’lar da konuşlanabiliyor. Bin 200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu’da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.