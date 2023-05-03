TCG Anadolu'nun içine bakın! İlk kez görüntülendi

TCG Anadolu, sabahın erken saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Basın turunda tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankı görüntülendi.