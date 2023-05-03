Şekerbank'ın çiftçilere özel mobil uygulaması Hasat Mobil'in hizmet kapsamı genişledi

Şekerbank, üretimi desteklemeyi önceliklendirdiği dijital bankacılık yatırımlarında, çiftçi müşterileri için "Hasat Mobil" adlı uygulamasını geliştirerek hizmetlerini genişletti.

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Dijital bankacılık yatırımlarında da üretimi desteklemeyi önceleyen Şekerbank, çiftçi müşterileri için hayata geçirdiği "Hasat Mobil" uygulamasını geliştirerek hizmet kapsamını genişletti.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, çiftçilere tarlalarının anlık takibini yaparak, verimli üretim faaliyetleri, hastalık, zarar ve meteorolojik olay risklerine karşı önceden bilgi sahibi olma olanağı sunan uygulama, aynı zamanda kullanıcılarına uygulama üzerinden toplayacakları dijital puanlarla masrafsız ürünlerden, faiz ve sigorta indirimi alma avantajı sağlıyor. İçeriği geliştirilen Hasat Mobil'e eklenen, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Bakanlık Bilgi Havuzu, Tarımsal Finansman İçin Soru Sorma ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hizmetleri sayesinde ise artık çiftçiler, ilgili kurumlara daha kolay ulaşabilecek ve işlemlerini de daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Hasat Mobil uygulaması üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ulaşarak kayıt yenileme başvurusu, ürün değişikliği, belge sorgulama işlemleri yapabilen kullanıcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçi bilgi havuzundan üretim ve desteklerle ilgili bilgi alabilecek ve Şekerbank'a tarımsal finansman konusunda merak ettikleri soruları sorabilecekler. TARSİM ekranlarına ise yine uygulama üzerinden ulaşarak, bilgi alıp ürünlerini ve hayvanlarını sigorta ettirebilmek için başvuruda bulunabilecek.

Hasat Mobil'i kullanan çiftçiler, mobil uygulamayı kullandıkça dijital puan toplamaya ve topladıkları puanlarla özel kredi teklifi, masraf, faiz, sigorta indirimi ve çeşitli avantajlardan ayrıcalıklı olarak yararlanmaya da devam edecek.

- "Hasat Mobil kullanıcı sayımızı 2023 yıl sonuna kadar 100 bine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak önemi her geçen gün giderek daha da artan dijital bankacılık ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz ediyor ve teknolojinin sağladığı imkanlar doğrultusunda üretimi önceliyoruz. Saha bankacılığı faaliyetlerimizle, çiftçilerimizi yerinde ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını dinlemeye, sorularını cevaplamaya önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız 'Üreten Anadolu Çiftçi Buluşmaları' projemiz kapsamında, çiftçilerimize finansal okuryazarlık eğitimleri veriyor, verimli üretim ve kaynakların etkin kullanımı için tarımda dijitalleşmenin önemi, kooperatifleşme ve sözleşmeli üretim modelleri hakkında üreticilerimizi bilinçlendiriyoruz. Projemiz ile bugüne kadar 280 köyde 20 binden fazla üreticiye dokunduk. Diğer yandan geliştirdiğimiz 'Hasat Mobil' uygulamamıza eklediğimiz hizmetlerle, çiftçilerimizin en az maliyetle verimli üretim yapmasına katkı sağlıyoruz. 12 bini bulan Hasat Mobil kullanıcı sayımızı 2023 yıl sonuna kadar 100 bine ulaştırmayı, böylelikle özellikle Anadolu’daki üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz."