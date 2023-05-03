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Pınar Altuğ'dan seçim öncesi telefon tepkisi! Siyasi partilere isyan etti: "Sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor"

Pınar Altuğ'dan seçim öncesi telefon tepkisi! Siyasi partilere isyan etti: "Sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor"

Cumhurbaşkanı seçimine kısa bir süre kala hafızalara Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile siyasi partilere isyan etti. Gelen telefon aramalarına tepki gösteren 48 yaşındaki güzel isim, "Ya bu KVKK var ya hani sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor filan! Siyasi partiler nasıl benim numaramı arayıp bana ses kaydı dinletebiliyor? Ben kimseye izin vermedim" ifadelerini kullandı.

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"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemde bir tiyatro oyununda rol alan oyuncu deprem sonrası yaptığı dayanışma çağrılarıyla da dikkat çekiyor.

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ son olarak sitem dolu bir paylaşıma imza attı.

Pınar Altuğ paylaşımında "Ya bu KVKK var ya hani sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor filan! Siyasi partiler nasıl benim numaramı arayıp bana ses kaydı dinletebiliyor? Ben kimseye izin vermedim" diyerek sitem etti.

Pınar Altuğ kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Instagram hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Pınar Altuğ adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. 48 yaşında olmasına rağmen fit vucüdu ile tüm dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlarla duru güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Peki Pınar Altuğ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Pınar Altuğ ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

2 Eylül 1974 tarihin İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Altuğ, Lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesinde tamamladıktan sonra 21 yaşında katıldığı ”Miss Turkey” adlı yarışmada 1994 yılında birinci olmuştur. Adını duyurarak Türkiye güzeli seçilen Altuğ öğrenimi yarıda bırakarak sunuculuk yapmaya başlamıştır. 1995 yılında magazin programları sunan ünlü isim asıl çıkışını 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle yapmıştır. 2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile düyanevine girmiştir. Altuğ'un bu evlilikten 'Su' adında bir çocuğu vardır.

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