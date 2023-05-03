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Ukrayna'dan Putin'e suikast girişimi! Kremlin'den açıklama geldi: İHA'lar ile saldırdılar!

Ukrayna'dan Putin'e suikast girişimi! Kremlin'den açıklama geldi: İHA'lar ile saldırdılar!

Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kremlin'e İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişimini gerçekleştiren İHA'lar etkisiz hale getirilirken saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ne yönelik suikast girişimi olarak değerlendirildiği belirtildi.

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Rusya'nın başkenti Kremlin Sarayı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu. İHA'lar etkisiz hale getirilirken, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ne yönelik suikast girişimi olarak değerlendirildiği belirtildi.

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