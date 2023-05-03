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Tercih ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş: "YKS Adayları, Sınav Öncesi Süreyi Verimli Kullanmalı ve Farklı Soru Stilleri Görmeli"

Tercih ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş: "YKS Adayları, Sınav Öncesi Süreyi Verimli Kullanmalı ve Farklı Soru Stilleri Görmeli"

Ece Tözeniş, Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı olarak, YKS adaylarının sınava kalan süreyi daha verimli kullanmaları gerektiğini vurguladı. Adayların telefon bildirimlerinin sınırlanması ve farklı soru stilleriyle karşılaşmalarının önemine dikkat çeken Tözeniş, bu faktörlerin sınav performanslarını etkileyebileceğini belirtti.

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Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzm. Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, YKS adaylarının sınava kalan süreyi daha verimli değerlendirmesi gerektiğini belirterek, telefon bildirimlerinin sınırlanmasının ve adayların farklı soru stilleri görmesinin de önemli olduğunu bildirdi.

Üsküdar Üniversitesi açıklamasına göre, 17-18 Haziran tarihinde yapılacak YKS'ye 2 aydan az bir zaman kaldı. Uzmanlar sınav tarihinin yaklaşması, baharın da etkilerini göstermesiyle adayların motivasyonunun düşebileceğini belirtiyor.

Havaların düzelmesi psikolojileri düzeltip taze, kıpır kıpır duygular uyandırıyorken, sınava girecek gençler için bu durum zaman zaman tehdit oluşturabiliyor. Ders çalışmak yerine güzel havaların tadını çıkarmak isteyen gençlerde bu dönemde kaygı duygusu da artış gösterebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tözeniş, kaygının bu dönemde artış gösterdiğini ve adaylarda çalışmaya geç başlama, zamanı etkin kullanamamaktan kaynaklı "yetiştiremeyeceğim" endişesi, "ya sınavı kazanamazsam, ne kadar çalışırsam çalışayım olmuyor" gibi düşüncelere yol açabildiğini ifade etti.

Tözeniş, "Bu düşünceler gerginlik, panik, çaresizlik, heyecan gibi duygusal belirtileri de beraberinde getiriyor. Bu yoğun kaygı içinde de kaçma (ders çalışmayı bırakma) ya da kaçınma (erteleme) davranışlarını gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaygının orta düzeyde yaşandığında motive edici bir unsur olduğunu aktaran Tözeniş, adayların kalan süreyi verimli geçirmeleri için şu önerilerde bulundu:

"Gün içinde sürekli bildirim aldığınız telefonlarınız odaklanmayı engeller. Bildirimleri kapatarak, telefon kullanımınızı zamanla sınırlayabilirsiniz. Böylece zamanınızı da daha verimli kullanabilirsiniz. Konuların tamamlandığı bu dönemde geçmiş konulara dair tekrarlar yapabilirsiniz. Hala konu eksikleriniz varsa onları tamamlayarak ilerleyebilirsiniz. Deneme sınavları kendinizi ölçmeniz, eksikliklerinizi tamamlayabilmeniz, sınav heyecanınızı kontrol edebilmeniz için çok iyi fırsatlardır.

Gerçek sınavın bir provası olan deneme sınavlarında sınav anındaki kaygı durumunuzu kontrol etme alışkanlığınızı da oluşturabilirsiniz. Denemelerden sonra soruları iyi analiz ederek buradaki yanlışlarınızdan eksikliklerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Geçmiş yılların sorularını çözmeye başlayabilirsiniz. Zaman planlamanıza göre geriye giderek daha önceki yıllarda çıkmış soruları çözerek daha çok soru stili görmüş olursunuz. Bu da sınavdaki hızınızı ve anlama kapasitenizi arttıracaktır."

- "Uykunuza, yeme düzeninize özen gösterin"

Tözeniş, püf noktanın yorulduğunuz zamanlarda yarışı bırakmak yerine dinlenmeyi öğrenmek olduğunu kaydetti.

Adayların uzun soluklu molalar vermeyi unutması gerektiğini ifade eden Tözeniş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Verimli bir şekilde çalışmanın yolu aynı zamanda sağlıklı bir uyku ve sağlıklı bir bedenden geçiyor. Bu nedenle bu dönemde uykunuza, yeme düzeninize özen gösterin. Kısa yürüyüşler, temiz hava almak, arkadaşlarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Çıktığınız üniversite yolculuğunda artık ilk adımı atmaya yaklaşıyorsunuz. Derin bir nefes alın yapamadıklarınıza değil bundan sonra neler yapabileceğinize odaklanın. Ne zaman kendinizle ilgili şikayet ederseniz mutsuz olursunuz. Şikâyet etmemek içinde başkalarının size yap ya da yapma demesine izin vermeden kendi yolunuzu kendiniz çizin."

YKS
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