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Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri deprem bölgesinde yapılacak

Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri deprem bölgesinde yapılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), her yıl İstanbul'da düzenlediği Etnospor Kültür Festivali'ni bu sene gerçekleştirmeyecek.

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Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre; bu yıl altıncısı düzenlenmesi planlanan Etnospor Kültür Festivali'ni Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle iptal etti. DEK, festivalin misyonlarından olan dayanışma ruhunu afet bölgesinde yaşatmayı amaçlıyor.

Depremin yaralarını sarmak amacıyla farklı bölgelerde "Dayanışma Obaları" kuran DEK, bine yakın geleneksel çadırda yaklaşık 10 bin depremzedenin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Konfederasyon aynı zamanda bölgede düzenlediği geleneksel sporlar ve oyunlar temalı etkinliklerle hem çocuklara hem de yetişkinlere moral aşılıyor. Bu etkinlikler sayesinde, depremin oluşturduğu olumsuz psikolojinin dağıtılması hedefleniyor.

Etkinlik tırı deprem bölgesinde

DEK, festival kapsamındaki etkinliklerin deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlere yayılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda etkinlik tırını faaliyete alan konfederasyon, gidilen bölgelerde geleneksel sporlar ve oyunları çocuklarla buluşturuyor.

Geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlardan oluşan etkinlikler, deprem bölgesindeki "Dayanışma Obaları"nda gerçekleştiği gibi, bölgedeki muhtelif noktalarda da devam edecek.

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