BIST 4.459
DOLAR 19,47
EURO 21,52
ALTIN 1.261,49
HABER /  GÜNCEL

Alanya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıroptan çıktı

Alanya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıroptan çıktı

Alanya ilçesinde, bir kadın bıçaklanarak öldürüldü ve cesedi elbise dolabında bulundu. Cinayet şüphelisi olarak oğlu aranıyor ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Abone ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeni elbise dolabında bulundu, cinayet şüphelisi oğlunun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S. (70) ile oğlu S.S. (49) arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgadan sonra kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

Fatma S'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlete doping şoku! 3 yıl men cezası aldı!
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlete doping şoku! 3 yıl men cezası aldı!
Peş peşe korkutan depremler! Komşularda da hissedildi en büyüğü 5,3 şiddetinde
Peş peşe korkutan depremler! Komşularda da hissedildi en büyüğü 5,3 şiddetinde
Antalya Hint düğünlerinin yeni adresi oldu! 3 gün 3 gece sürüyor!
Antalya Hint düğünlerinin yeni adresi oldu! 3 gün 3 gece sürüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
Ukrayna'dan Putin'e suikast girişimi! Kremlin'den açıklama geldi: İHA'lar ile saldırdılar!
Ukrayna'dan Putin'e suikast girişimi! Kremlin'den açıklama geldi: İHA'lar ile saldırdılar!
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor
Bakan Hulusi Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Bakan Hulusi Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Tercih ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş: "YKS Adayları, Sınav Öncesi Süreyi Verimli Kullanmalı ve Farklı Soru Stilleri Görmeli"
Tercih ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş: "YKS Adayları, Sınav Öncesi Süreyi Verimli Kullanmalı ve Farklı Soru Stilleri Görmeli"
Pınar Altuğ seçim öncesi telefon tepkisi! Siyasi partilere isyan etti: "Sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor"
Pınar Altuğ seçim öncesi telefon tepkisi! Siyasi partilere isyan etti: "Sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor"
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te tanıtıldı
İstanbul Güvenlik Forumu'nda Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü konuşuldu
İstanbul Güvenlik Forumu'nda Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü konuşuldu
Şekerbank'ın çiftçilere özel mobil uygulaması Hasat Mobil'in hizmet kapsamı genişledi
Şekerbank'ın çiftçilere özel mobil uygulaması Hasat Mobil'in hizmet kapsamı genişledi