BIST 4.389
DOLAR 19,47
EURO 21,52
ALTIN 1.261,89
HABER /  EKONOMİ

Zeytinyağının teknik kriterlerinde yeni düzenleme

Zeytinyağının teknik kriterlerinde yeni düzenleme

Zeytinyağının teknik parametreleri, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında yeniden düzenlendi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin gıda kodeksi, başta AB mevzuatı olmak üzere "Kodeks Alimentarius" ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Standartları çerçevesinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda düzenli güncelleniyor.

Tebliğde, iklimsel nedenlerle zeytinyağı parametrelerinde değişiklik yapıldı ve AB mevzuatına uyum amacıyla bazı düzenlemelere gidildi.

Zeytinyağının saflık kriterleri kapsamındaki bazı değerler yeniden belirlendi.

Rafine zeytinyağının yağ asitleri kompozisyonu kapsamındaki "ignoserik asit" değeri ile riviera zeytin yağı ve pirina yağının "mumsu madde" değeri değiştirildi.

Tebliğ, 8 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde şok tepki: Şu hareketinden annen baban memnun mu?
Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde şok tepki: Şu hareketinden annen baban memnun mu?
Terzi dizisi Esvet kimdir, gerçek hayatta kim oynuyor? Şifanur Gül yaşı kaç?
Terzi dizisi Esvet kimdir, gerçek hayatta kim oynuyor? Şifanur Gül yaşı kaç?
Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri deprem bölgesinde yapılacak
Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri deprem bölgesinde yapılacak
Alanya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıroptan çıktı
Alanya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıroptan çıktı
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlete doping şoku! 3 yıl men cezası aldı!
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlete doping şoku! 3 yıl men cezası aldı!
Peş peşe korkutan depremler! Komşularda da hissedildi en büyüğü 5,3 şiddetinde
Peş peşe korkutan depremler! Komşularda da hissedildi en büyüğü 5,3 şiddetinde
Antalya Hint düğünlerinin yeni adresi oldu! 3 gün 3 gece sürüyor!
Antalya Hint düğünlerinin yeni adresi oldu! 3 gün 3 gece sürüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
Ukrayna'dan Putin'e suikast girişimi! Kremlin'den açıklama geldi: İHA'lar ile saldırdılar!
Ukrayna'dan Putin'e suikast girişimi! Kremlin'den açıklama geldi: İHA'lar ile saldırdılar!
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor
Bakan Hulusi Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Bakan Hulusi Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Tercih ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş: "YKS Adayları, Sınav Öncesi Süreyi Verimli Kullanmalı ve Farklı Soru Stilleri Görmeli"
Tercih ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş: "YKS Adayları, Sınav Öncesi Süreyi Verimli Kullanmalı ve Farklı Soru Stilleri Görmeli"