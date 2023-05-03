Terzi dizisi Esvet kimdir, gerçek hayatta kim oynuyor? Şifanur Gül yaşı kaç?

Netflix'in yeni dizisi Terzi 1. sezonu ile gündem olmayı başardı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Terzi'nin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Özellikle dizide Dimitri'nin nişanlısı Esvet karakterine hayat veren oyuncu Şifanur Gül. Dizide yetimhanede büyüyen Esvet karakterine hayat veren, Peyami'nin evine ise Firüze adını kullanarak giren Şifanur Gül kimdir, dizileri hangisi?

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Uzun zamandır ekranlarda olmayan Çağatay Ulusoy merakla beklenen dizisi Terzi ile yeniden gündem olmayı başardı. Netflix'in yeni dizisi Terzi, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile seyirciyi eline geçirmeyi başardı. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Esvet oldu. Dimitri'nin nişanlısı rolünü oynayan Esvet karakterine güzel oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Daha önce Hayatımın Şansı dizisi ile ekranlarda olan Şifanur Gül. Hem duru güzelliği hem de oyunculuğu ile seyirciden tam not aldı.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlama olan dizi Terzi'de Esvet, öz annesi öldükten sonra yetimhanede büyüyen ve evlatlık alınan bir kız. Evlatlık alınan aile tarafından engelli olan üvey abisine baktırılan ve üvey annesi tarafından hor görülen biri. Ailesi onu zorla Dimitri ile evlendirmek ister. Fakat ölümün bile ondan daha iyi olacağını düşünen Esvet evden kaçar, Peyami'ye sığınır. Peyami'nin engelli babası Mustafa ile imam nikahı kıyar. Zamanla Peyami'ye aşık olur.

Şifanur Gül kimdir?

Şifanur Gül, 1995'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezun olan Gül, lise yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Gül, tiyatro oyunculuğu yaparken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da yayımlanan ''Sevdim Seni Bir Kere'' dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterine hayat verdi.

Hayatımın Şansı

Kuş Uçuşu

Kırmızı Oda

Terzi

Yaratılan

Benim Adım Melek

Cam Tavanlar

Uyanış: Büyük Selçuklu

Sevdim Seni Bir Kere