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Beşiktaş'tan bileti kesilenler ve transfer açıklamaları

Beşiktaş'tan bileti kesilenler ve transfer açıklamaları

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazancı, sezon sonu merak edilen isimlerin geleceği hakkında konuştu.

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kazancı, Gedson Fernandes için resmi teklif olmadığını söyledi. Kazancı şöyle konuştu:

“Gedson Fernandes’e henüz resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyoruz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica’da. Bonservisi gelirinim yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek.”

“Gelecek sezon için en az 4 transfer yapacağız. Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmalarımız var. Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak. Sezon sonunda takımdan ayrılan isimler olursa transfer edeceğimi oyuncu sayısı artabilir.”

“Alexandru Maxim için Gaziantep 2,5 milyon euro istedi. Tekrar görüşmedik. Sezon sonu Şenol Güneş’in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservini almayı düşünmeyiz. Fabio Borini için devre arası teklifimi olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Güneş’in talebi olursa görüşürüz.”

Kazancı Redmond’ın son durumuna da açıklık getirdi. Kazancı, “Nathan Redmond’ın takımda kalma ihtamali yüzde elli. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir.” dedi. 

“Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak." diyen Kazancı, "Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada’da oynar.” ifadelerini kullandı.

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