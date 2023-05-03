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Şanlıurfa'da kurulan GES, belediye bütçesine aylık 7 milyon lira destek sağlayacak

Şanlıurfa'da kurulan GES, belediye bütçesine aylık 7 milyon lira destek sağlayacak

Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından kurulumu yapılan Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) belediye bütçesine aylık 7 milyon lira destek sağlaması hedefleniyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok güneş ışığı alan, güneşli gün sayısı en fazla illerinden Şanlıurfa'da tarıma elverişli olmayan eğimli alanlarda güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalar sürüyor.

Şehrin birçok noktasında yeni yatırımlar ile GES projelerinin sayısı her geçen gün artırılıyor.

Enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) tarafından da kentte GES kurulumu yapılıyor.

Açıklamada, tesise ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Şanlıurfa'nın yenilenebilir enerjisine 32 bin 760 adet 550 vat panellerle güç katacak GES projesi ile yaklaşık 25 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor. Tesisin böylece hem enerji maliyetlerini düşürmesi hem de şehrin yıllık karbon salımını önemli oranda düşürerek çevreye de katkı sunması öngörülüyor. 200 dönüm alanda gerçekleşecek projede yıllık 9,4 milyon tonluk karbon emisyonuna eşdeğer üretim yapılacak. Tesis ile 15 bin 600 hanenin yıllık tüketimi kadar enerji üretilecek. Yerli hücre ve panellerin kullanılacağı proje, kamu projelerinde bu büyüklükte bir ilk olma özelliğine sahip olacak. Enerji maliyetleri düşünüldüğünde GES tesisinin tüm etapları tamamlandığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine aylık 7 milyon lira destek sağlaması ve tesisin kendini 3 ile 4 yıl arasında amorti etmesi bekleniyor."

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