BIST 4.392
DOLAR 19,47
EURO 21,53
ALTIN 1.260,96
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın söndürmede kullanılacak helikopter ve uçağa isim verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın söndürmede kullanılacak helikopter ve uçağa isim verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli, gece görev yapabilen T70 helikopterine “Nefes, insanlı keşif uçağına ise “Otağ” ismini verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını söndürme uçakları ve helikopterleri teslim töreni için OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri’ne geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den bilgiler alan Erdoğan, TUSAŞ tarafından üretilen 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterine “Nefes” adını koydu.

 Törenle devreye sokulan insanlı keşif uçağı da OGM tarafından teslim alındı. Erdoğan, dünyada Türkiye ile birlikte yalnızca 5 ülkede kullanılan uçağa ise “Otağ” ismini verdi.

“Otağ” ve “Nefes”in üzerine imzasını atan Erdoğan, hem uçak ve helikopterlerin başında hem de pilotlar, OGM çalışanları ve katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından alandan ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da Hükümet Sözcüsü, bazı eylemcileri "protestolara öldürmek için" gelmekle suçladı
Fransa'da Hükümet Sözcüsü, bazı eylemcileri "protestolara öldürmek için" gelmekle suçladı
"Finans Sektörü Odaklı Siber Tatbikat" başladı
"Finans Sektörü Odaklı Siber Tatbikat" başladı
Uyuşturucu baronu Zindaşti’yi serbest bırakmıştı! O hakim hakkında karar verildi
Uyuşturucu baronu Zindaşti’yi serbest bırakmıştı! O hakim hakkında karar verildi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katıldı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katıldı
Beşiktaş'tan bileti kesilenler ve transfer açıklamaları
Beşiktaş'tan bileti kesilenler ve transfer açıklamaları
Şanlıurfa'da kurulan GES, belediye bütçesine aylık 7 milyon lira destek sağlayacak
Şanlıurfa'da kurulan GES, belediye bütçesine aylık 7 milyon lira destek sağlayacak
Zeytinyağının teknik kriterlerinde yeni düzenleme
Zeytinyağının teknik kriterlerinde yeni düzenleme
Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde şok tepki: Şu hareketinden annen baban memnun mu?
Ali Babacan'a esnaf ziyaretinde şok tepki: Şu hareketinden annen baban memnun mu?
Terzi dizisi Esvet kimdir, gerçek hayatta kim oynuyor? Şifanur Gül yaşı kaç?
Terzi dizisi Esvet kimdir, gerçek hayatta kim oynuyor? Şifanur Gül yaşı kaç?
Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri deprem bölgesinde yapılacak
Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri deprem bölgesinde yapılacak
Alanya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıroptan çıktı
Alanya'da oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıroptan çıktı
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlete doping şoku! 3 yıl men cezası aldı!
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlete doping şoku! 3 yıl men cezası aldı!