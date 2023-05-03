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Samsun'da rezidansta feci olay! 'Kazara' dedi ama...

Samsun'da rezidansta feci olay! 'Kazara' dedi ama...

Samsun'dan son gelen haber korkunç! Bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

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Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (21) tartıştığı kız arkadaşı K.T.'yi (43) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, C.K. ise olaydan sonra kaçtı.

Ekiplerin takibi sonucu yakalanan C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. C.K., K.T.'yi kazara vurduğunu ileri sürdü.

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