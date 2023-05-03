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Suriye'de 715 medya çalışanı öldürüldü! Bin 309 kişi alıkonuldu!

Suriye'de 715 medya çalışanı öldürüldü! Bin 309 kişi alıkonuldu!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede 12. yılını geride bırakan iç savaşta medya kuruluşlarında çalışan 715 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

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Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin rapor yayımlandı.

Ağın raporuna göre, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana medya kuruluşlarında çalışan 6'sı kadın, 9'u yabancı toplam 715 kişi öldürüldü.

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar söz konusu sürede 5'i yabancı, 1'i kadın olmak üzere toplam 553 medya çalışanını öldürdü.

Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın hava saldırılarında 24 basın mensubu hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ, iç savaş döneminde 3'ü yabancı, 2'si kadın toplam 64 basın çalışanını katletti.

PKK/YPG'li teröristler 4 basın mensubunu, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 3'ü kadın toplam 34 basın çalışanını öldürdü.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise 1 basın çalışanı yaşamını yitirirken, 1'i yabancı olmak üzere 35 basın çalışanı ise kimliği belirsiz gruplarca öldürüldü.

1309 medya mensubu serbest bırakılmayı bekliyor

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana medya alanında çalışan 1309 kişinin alıkonulduğu belirtilen raporda, bunlardan 9'unun kadın, 17'si yabancı olmak üzere toplam 471 basın mensubundan haber alınamadığı bilgisine yer verildi.

Medya çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması ve alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

AA'ya hizmet veren 4 medya çalışanı öldürüldü

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla Anadolu Ajansı (AA) için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlene terör saldırısında yaşamını yitirdi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el-Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine, Rus uçakları tarafından düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Suriye'de AA için de serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab ise 21 Temmuz 2019'da Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında çekim yaptığı sırada yaşamını yitirdi.

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