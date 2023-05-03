Terzi dizisi Dimitri kim, gerçekte kim oynuyor! Hikaye gerçek Dimitri gerçekte kim?

Merakla beklenen dizi Terz, Netflix'te 1. sezonu ile başladı. Dizi daha ilk günden trend listesine girdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşen Netflix dizisi Terzi'nin oyuncu kadrosu da çok etkili. Özellikle dizide Dimitri karakterine hayat Salih Bademci, büyük alkış topladı. Esvet'e saplantılı bir şekilde aşık olan Dimitri aynı zamanda Peyami'nin de en yakın dostu. Terzi dizisinde Dimitri karakterine Salih Bademci hayat veriyor.

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Uzun zamandır ne zaman yayınlanacak diye beklenen Netflix dizisi Terzi 2 Mayıs'ta başladı. 1. sezonu toplamda 7 bölüm olan Terzi'nin hem konusu hem de oyuncu kadrosu büyük ilgi gördü. Özellikle dizide Dimitri karakterine hayat veren oyuncu Salih Bademci büyük beğeni topladı. Kusursuz oyunculuğu ile rolünün hakkını fazlasıyla veren Salih Bademci Dimitri karakteri ile tam not aldı. Terzi dizisinde Dimitri karakteri Peyami'nin en yakın arkadaşı, küçüklükten beri Peyami'nin gölgesinde kaldığı için içten içe onu kıskanıyor fakat belli etmiyor. Kadınlara, içkiye zaafı olan Dimitri nişanlısı Esvet'e saplantılı bir şekilde aşık. Onu elde etmek için onu zaman zaman sandığa kilitleyip işkence bile ediyor.

Dimitri karakteri ile yine döktüren Salih Bademci'nin bu Netflix'teki 2. dizisi. Daha önce de Kulüp dizisinde rol alan ve yine çok konuşulan Salih Bademci İlk ve Son dizisi ile Özge Özpirinçci ile harika bir uyum yakalamıştı.

Bir çoğumuzun Öyle Bir Geçer Ki Zaman ki dizisinden hatırladığı Salih Bademci, İstanbullu Gelin dizisi ile yıldızını iyice parlattı. Daha sonra Özge Özpirinçci ile İlk ve Son dizisini çeken Salih Bademci oyunculuğu her geçen gün ilerleterek büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Salih Bademci kimdir?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü. Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.

2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.

2010-2013 yılları arasında Hakan karakterini canlandırdığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanınmaya başladı. 2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.

Salih Bademci eşi kimdir?

20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. Çift, 2019 yılında kızları İklim'i kucağına aldı.