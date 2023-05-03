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Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti

Bursaspor’un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Bursaspor’un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

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