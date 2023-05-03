Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti
Bursaspor’un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
Bursaspor’un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”