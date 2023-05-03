KADEM deprem bölgesindeki çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül aldı

KADEM, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'daki depremlerden etkilenen bölgelerde kurduğu Kadın Destek Merkezleri'nde yürüttüğü çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül kazandı.

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kurduğu Kadın Destek Merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla TEKNOFEST'te ödüle layık görüldü.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çalışan kişi ve kurumlara da ödül verildi.

Bu kapsamda KADEM'e Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kurduğu Kadın Destek Merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla plaket takdim edildi.

KADEM adına plaketi, Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

- Vakfın deprem bölgesindeki çalışmaları

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren "Gün Dayanışma Günü" sloganıyla AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası düzenleyen KADEM, akaryakıttan gıdaya, hijyen malzemelerinden ısınma araçlarına kadar toplamda 12 milyon lira tutarındaki ayni yardımı bölgeye ulaştırdı.

KADEM'in 3 ilde hizmete açtığı Kadın Destek Merkezlerindeki sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar, kadınlar ile çocukların rehabilitasyon süreçlerine yardımcı olmayı sürdürüyor.

Ayrıca KADEM'in personeli, yönetim kurulu üyeleri ve 53 ildeki temsilciliklerinden gelen gönüllülerin de yer aldığı merkezler, birer halk eğitim merkezi gibi de hizmet veriyor. Merkezlerde, yemek atölyeleri, el sanatları eğitimleri, örgü, kanaviçe kursları gibi eğitimler de düzenleniyor.

Şu ana kadar, kurslar ve atölyeler sayesinde KADEM Kadın Destek Merkezlerinde 4 bin kişi hizmet aldı.