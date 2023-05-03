BIST 4.392
DOLAR 19,47
EURO 21,53
ALTIN 1.260,96
HABER /  GÜNCEL

KADEM deprem bölgesindeki çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül aldı

KADEM deprem bölgesindeki çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül aldı

KADEM, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'daki depremlerden etkilenen bölgelerde kurduğu Kadın Destek Merkezleri'nde yürüttüğü çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül kazandı.

Abone ol

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kurduğu Kadın Destek Merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla TEKNOFEST'te ödüle layık görüldü.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çalışan kişi ve kurumlara da ödül verildi.

Bu kapsamda KADEM'e Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da kurduğu Kadın Destek Merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla plaket takdim edildi.

KADEM adına plaketi, Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

- Vakfın deprem bölgesindeki çalışmaları

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren "Gün Dayanışma Günü" sloganıyla AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası düzenleyen KADEM, akaryakıttan gıdaya, hijyen malzemelerinden ısınma araçlarına kadar toplamda 12 milyon lira tutarındaki ayni yardımı bölgeye ulaştırdı.

KADEM'in 3 ilde hizmete açtığı Kadın Destek Merkezlerindeki sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar, kadınlar ile çocukların rehabilitasyon süreçlerine yardımcı olmayı sürdürüyor.

Ayrıca KADEM'in personeli, yönetim kurulu üyeleri ve 53 ildeki temsilciliklerinden gelen gönüllülerin de yer aldığı merkezler, birer halk eğitim merkezi gibi de hizmet veriyor. Merkezlerde, yemek atölyeleri, el sanatları eğitimleri, örgü, kanaviçe kursları gibi eğitimler de düzenleniyor.

Şu ana kadar, kurslar ve atölyeler sayesinde KADEM Kadın Destek Merkezlerinde 4 bin kişi hizmet aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Suriye'de! 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret!
İran Cumhurbaşkanı Suriye'de! 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret!
Terzi dizisi Dimitri kim, gerçekte kim oynuyor! Hikaye gerçek Dimitri gerçekte kim?
Terzi dizisi Dimitri kim, gerçekte kim oynuyor! Hikaye gerçek Dimitri gerçekte kim?
Mantar hastalıkları küresel gıda stoklarını tehdit ediyor
Mantar hastalıkları küresel gıda stoklarını tehdit ediyor
Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti
Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu Sinop mitinginde söyledi: Sizden sadece bir şey istiyorum
Kılıçdaroğlu Sinop mitinginde söyledi: Sizden sadece bir şey istiyorum
Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü
Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü
3 Mayıs Türkçülük günü nedir tarihi ve önemi-kutlama sözleri
3 Mayıs Türkçülük günü nedir tarihi ve önemi-kutlama sözleri
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında eğitim kurumları zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında eğitim kurumları zarar gördü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
Samsun'da rezidansta feci olay! 'Kazara' dedi ama...
Samsun'da rezidansta feci olay! 'Kazara' dedi ama...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
3 Mayıs önemi 2023 3 Mayıs'ta ne oldu Türkçülük Günü yeni kutlama sözleri
3 Mayıs önemi 2023 3 Mayıs'ta ne oldu Türkçülük Günü yeni kutlama sözleri