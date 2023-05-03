BIST 4.389
DOLAR 19,47
EURO 21,52
ALTIN 1.261,89
HABER /  GÜNCEL

Uzun yol şoförlüğünü bırakan kadın şimdi de dolmuş kullanmaya başladı

Uzun yol şoförlüğünü bırakan kadın şimdi de dolmuş kullanmaya başladı

Sakarya'da, yıllardır uzun yol şoförlüğü yapan Nermin Ataş, şehir içi taşımacılığında çalışmaya başladı.

Abone ol

Karasu ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Ataş, 18 yıl çalıştığı uzun yol şoförlüğünü bırakmasının ardından ilçede hizmet veren şehir içi minibüslerde görev yapmaya başladı. Evli ve 4 çocuk annesi Ataş, çok sevdiği mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ataş, AA muhabirine, büyük araç kullanmanın daha keyifli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce Karasu'da minibüs şoförü olarak işe başladığını anlatan Ataş, "Mesleğim bu, mesleğimi çok seviyorum. Beni gören bazı yolcular şaşkınlığını gizleyemiyor." dedi.

Ataş, çalışmak zorunda olduğu için mesleğe başladığını aktararak, "Bayan olduğum için önüme çok engeller konuldu. Ama başardım, güzel sonuçlar çıktığını düşünüyorum. Kadın şoför sayısının da artması gerektiğini savunanlardanım." diye konuştu.

Yolcu Selçuk Yıldız, kadın şoför görmenin güzel olduğunu dile getirerek, "Aracına biniyorum, gayet olumlu buluyorum. Kadın şoförler çoğalmalı." diye konuştu.

Minibüs durağı yetkilisi Koray Zenginer, "Tepkiler, beklenildiğinden daha güzel. Nermin ablamız işini çok güzel yapıyor. Diğer bayanlara da teşvik oluyor. Bu iş sadece erkeklerin işi değil. Görüyoruz ki kadınlar da yapabilir." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanlığına Ahmet Saim Yılmaz seçildi
Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanlığına Ahmet Saim Yılmaz seçildi
KADEM deprem bölgesindeki çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül aldı
KADEM deprem bölgesindeki çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül aldı
İran Cumhurbaşkanı Suriye'de! 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret!
İran Cumhurbaşkanı Suriye'de! 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret!
Terzi dizisi Dimitri kim, gerçekte kim oynuyor! Hikaye gerçek Dimitri gerçekte kim?
Terzi dizisi Dimitri kim, gerçekte kim oynuyor! Hikaye gerçek Dimitri gerçekte kim?
Mantar hastalıkları küresel gıda stoklarını tehdit ediyor
Mantar hastalıkları küresel gıda stoklarını tehdit ediyor
Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti
Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu Sinop mitinginde söyledi: Sizden sadece bir şey istiyorum
Kılıçdaroğlu Sinop mitinginde söyledi: Sizden sadece bir şey istiyorum
Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü
Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü
3 Mayıs Türkçülük günü nedir tarihi ve önemi-kutlama sözleri
3 Mayıs Türkçülük günü nedir tarihi ve önemi-kutlama sözleri
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında eğitim kurumları zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında eğitim kurumları zarar gördü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
Samsun'da rezidansta feci olay! 'Kazara' dedi ama...
Samsun'da rezidansta feci olay! 'Kazara' dedi ama...