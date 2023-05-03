Uzun yol şoförlüğünü bırakan kadın şimdi de dolmuş kullanmaya başladı

Sakarya'da, yıllardır uzun yol şoförlüğü yapan Nermin Ataş, şehir içi taşımacılığında çalışmaya başladı.

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Karasu ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Ataş, 18 yıl çalıştığı uzun yol şoförlüğünü bırakmasının ardından ilçede hizmet veren şehir içi minibüslerde görev yapmaya başladı. Evli ve 4 çocuk annesi Ataş, çok sevdiği mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ataş, AA muhabirine, büyük araç kullanmanın daha keyifli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce Karasu'da minibüs şoförü olarak işe başladığını anlatan Ataş, "Mesleğim bu, mesleğimi çok seviyorum. Beni gören bazı yolcular şaşkınlığını gizleyemiyor." dedi.

Ataş, çalışmak zorunda olduğu için mesleğe başladığını aktararak, "Bayan olduğum için önüme çok engeller konuldu. Ama başardım, güzel sonuçlar çıktığını düşünüyorum. Kadın şoför sayısının da artması gerektiğini savunanlardanım." diye konuştu.

Yolcu Selçuk Yıldız, kadın şoför görmenin güzel olduğunu dile getirerek, "Aracına biniyorum, gayet olumlu buluyorum. Kadın şoförler çoğalmalı." diye konuştu.

Minibüs durağı yetkilisi Koray Zenginer, "Tepkiler, beklenildiğinden daha güzel. Nermin ablamız işini çok güzel yapıyor. Diğer bayanlara da teşvik oluyor. Bu iş sadece erkeklerin işi değil. Görüyoruz ki kadınlar da yapabilir." ifadesini kullandı.