Gök gürültülü sağanak geliyor günü ve saati belli! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı: İstanbul, Kocaeli, Bursa...

Bugünkü havaya aldanmayın yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mayıs için Marmara ve Ege Bölgesi'ne flaş uyarılarda bulundu. İstanbul dahil bir çok şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji'nin haritalı hava durumu tablosunda cumartesi ve pazar günü dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...