Gök gürültülü sağanak geliyor günü ve saati belli! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı: İstanbul, Kocaeli, Bursa...
Mayıs ayının ilk günlerinde güneş kendini gösterdi ancak yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji, 4 Mayıs tarihi için İstanbul dahil pek çok şehre uyarıda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Hafta sonu planı olup da "hava nasıl olacak" diye merak edenler işte cumartesi ve pazar günü hava durumu... Son uyarılar...
Bugünkü havaya aldanmayın yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mayıs için Marmara ve Ege Bölgesi'ne flaş uyarılarda bulundu. İstanbul dahil bir çok şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji'nin haritalı hava durumu tablosunda cumartesi ve pazar günü dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji'nin 4 - 10 Mayıs 2023 hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerden başlayarak azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul dahil yarına dikkat!
Yarın Marmara Bölgesi'nde (4 Mayıs) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Sel, dolu, yıldırım...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.