Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de açıkladı: Yeni yaş çay alım fiyatı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Millet olarak büyük atılımların eşiğindeyiz. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır" derken yeni yaş çay alım fiyatını da memleketi Rize'de açıkladı.

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda memleketi Rize'ye gelen Erdoğan düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim"

"Biz Rize'yi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta Rize inşallah tüm Türkiye'ye örnek olacak. Kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim. Kardeşlerim, kapı kapı dolaşmaya var mısınız? 14 Mayıs'ta bir müjdeyi Rize'den alacağız. Karadeniz'in coşkulu insanlarını selamlıyorum. Tabiatı ile, denizi ile şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım, sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilere sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Rize'nin siz değerli insanlarını saygı ile selamlıyorum. 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraber tanıştırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraber parçaladık. Ülkemizi güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraber püskürttük. İhanet şebekeleri karşısında ülkemizi beraber savunduk. Nice yatırımı 21 yılda beraber kazandırdık. Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eserlerimizle nakış nakış işledik."

"Öyle bir haykırın ki Pensilyanya'daki hainlerin kabusu olsun"

"14 Mayıs inşallah Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır. Öyleyse buradan soruyorum. Öyle bir haykırın ki Pensilvanya'daki hainlerin kabusu olsun. Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. 14 Mayıs'ta 'Durmak Yok Yola Devam' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için 'Hemen Şimdi' diyor muyuz? Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Kurban olayım size. Karadeniz'imizin incisi Rize'mize ancak bu yakışır. Kardeşlerim siz bize güvendiniz, itimat ettiniz, inandınız. Bizde size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."

"Seçim yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı"

"Milletimize asla yapmayacağımız şeylerin sözünü vermedik. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip sonra sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren, fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu tiplerin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak seçim yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önüne gelen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Sabah erken kalkanın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kaptığı mezat pazarına başladılar. Önce 5, bir ara 9, sonra da 11'e çıktılar. Artık kendileri bile saymayı bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 25 cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ulaşacaklar. Birinin ak dediğine, biri kara diyor. Birinin yapacağız diyeceğine, diğeri olmaz diyor. Bay Bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladım dedi. Masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını ve uzunca bir süre gelmeyeceğini açıkladı. Millete traktör sözü vermişlerdi, dağıttılar mı? Hayır. Sonra da utanmadan çıktılar 'Biz onları ilgi çekmek için verdik' dediler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de açıkladı: Yeni yaş çay alım fiyatı belli oldu!

"Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaş çaya 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl yaş çay alımında kilo fiyatında yüzde 64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Şimdi çıkmış diyor ki fındık alımına 4 lira zam vereceğiz diyor. İşçi kardeşlerime sesleniyorum; kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizin sorununuzu çözebilir mi? Bunların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. Mevcut sorunlarımızı da hal yoluna koyacağız. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gereken ne ise o yapılacak."

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