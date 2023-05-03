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TADEF Ermenistan'da suikast faillerine ithafen anıt açılmasını kınadı

TADEF Ermenistan'da suikast faillerine ithafen anıt açılmasını kınadı

TADEF Genel Başkan Yardımcısı Sefer Karakoyunlu, Ermenistan'da Nemesis Anıtı'nın açılmasını kınayarak, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithaf edilen bu anıtın açılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

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Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) Genel Başkan Yardımcısı Sefer Karakoyunlu, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen Ermenistan'da Nemesis Anıtı'nın açılmasını kınadı.

Aynı zamanda İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanlığı görevini de yürüten Karakoyunlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın bu anıtla kindar ve katil bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Ermenistan'ın Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerini yüceltmeyi amaçlayan Nemesis Anıtı'nın açılışını yapmakla kalmadığını aktaran Karakoyunlu, şunları kaydetti:

"Ermenistan ve Türk milli takımlarının oynadıkları futbol maçında 'Nemesis' pankartı açarak provokatif eylemlere devam etmişlerdir. Türk devlet yöneticilerine karşı kurulan ve bu terör saldırılarının kod ismi olan 'Nemesis' adı verilen anıtın açılmasına, Türk Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermiş ve hava sahasını Ermenistan'a kapatmıştır. Dışişleri Bakanlığımızın bu tutumu, memnuniyetle karşılanmıştır. Ermenistan'a seslenmek istiyoruz. Bölgeye barış ve istikrarı böyle mi getirmeyi düşünüyorsunuz? Sizin nefret, kin dolu tutum ve davranışlarınız Ermenistan'ın bölgede yokluğa, sefalete mahkum eder. Yanlış tutum ve davranışlarından dolayı Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz."

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