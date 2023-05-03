Meral Akşener'den Erdoğan'a: Beni Gabar'a gömüyordu mezar kazarken petrol bulmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da halka seslendi. Akşener konuşmasında "Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömüyordu, mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe sebep olmuşuz" dedi.

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14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasiler mitinglerine devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener de Bursa'da vatandaşlara seslendi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sinan Ateş'in evine gittim. Milletvekili görünüşlü bir muhterem, Sinan Ateş'in arkadaşlarına, bu işin peşine düşenlere diyormuş; 15 Mayıs sabahı artık Bulgaristan'a kaçarsınız. Dervişin fikri neyse zikri odur. Sen Bulgaristan'a kaçmayı mı düşünüyorsun muhterem? Kaçamayacaksın.

Herhalde Cudi'de de başlayacak

Şimdi hepsi kafayı sıyırdı. Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömüyordu, mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe sebep olmuşuz, vesile olmuşuz. Gabar'da mezar kazdılar petrol çıkmış. Cudi ve Gabar'a gömecekti muhterem, şimdi herhalde Cudi'de de başlayacak kazma, inşallah orada da petrol, doğal gaz bir şey bulur mezar kazma esnasında, Türkiye kazanır. Böyle cumhurbaşkanı olamaz.

Türkiye sanki savaşa gidiyor! Ya seçime gidiyoruz seçime... Kovulan doktorlar için öğretmenler için KPSS mağdurları için ne yapacağımızı söylememiz gerekirken Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz, hadi oradan be! Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir?

Cumhurbaşkanı bu ülkede her vatandaştan sorumludur. Kadına sürtük diyemez. Çiftçiye hain diyemez. Domates yetiştiricisine terörist diyemez.

Bir arkadaş var kafayı erkeklerin birbiriyle evliliğine takmış. Sonra ileriye gitti, uçtu uçtu, erkeklerle hayvanlar dedi. Şimdi asayişten sorumlu olması gereken muhteremin kafayı taktığı yerler. Bütün psikiyatrları bu muhteremin muayenesini yapmalarını, bu konuda görev almalarını rica ediyorum.

100 bin öğretmen tayin edeceğiz

Hemen 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Biz bunu söylüyoruz, sen ne yapacaksın kardeşim? Arkasından 150 bin öğretmen tayini daha yapacağız. Bütün köylerde yaş ortalaması 50 ile 55 arası. Gençlerin köylerine dönüp tarım üretimi yapmaları için bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz.

"Sığınmacıları geri göndereceğiz"

Ev kadınlarımıza ve 18-26 arasındaki gençlerimize 2500 lira maaş bağlayacağız. Türkiye'nin en önemli Suriyeli nüfusuna sahip Bursa. 7 trilyon dolar sınırdaşlarımızla ticaret anlaşmamız vardı. Biz Suriye ile niye kavga ettik? Bilginiz var mı? Karşılığı 10 milyon Suriyeli... Miktarını da kimse bilmiyor, diyelim 8 milyon. Beşar Esad yerinde duruyor. Bu işten zararımız ne oldu. İktidara gelir gelmez sığınmacıları geri göndereceğiz.

Hani Mansur Bey aday olduğu zaman dediler ya, Mansur Bey seçildiği dakikadan itibaren su saatlerine PKK'lılar bakacakmış... Bunların hiçbiri olmadı ve tertemiz evlat işe girdiler.

Bir tane jeliboncu var. Bu adam niye dinozora takık. Ankapark diye bir yer yapmış, her yer dinozor. Harcadığı para 16 milyar lira. 3 kişinin cebine girmiş. Bursa'da da neler olduğunu biliyorsunuz. 16 milyar lira ile Ankara'da ya da Bursa'da neler yapılabilirdi? Gençlerin Türkiye genelinde KYK borçlarının tümü ödenebilirdi, fabrika, yurt yapılabilirdi, istihdam sağlanabilirdi. Üniversite mezunlarının iş bulmalarına öncülük edeceğiz.