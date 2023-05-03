BIST 4.392
DOLAR 19,47
EURO 21,53
ALTIN 1.260,96
HABER /  GÜNCEL

Araç sınıfları nedir, aks aralığı ne demek? 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5.sınıf, 6. sınıf araçlar

Araç sınıfları nedir, aks aralığı ne demek? 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5.sınıf, 6. sınıf araçlar

Köprü ve otoyollardan geçişte kullanılan HGS ve OGS almak için araç sınıfları önem arzediyor. 1. sınıf araç kategorisinde otomobiller bulunurken, 2. sınıf araç minibüs, 3. sınıf araç, otobüs, 4. sınıf araç kamyon 5. sınıf araç tır, 6. sınıf araç motosiklettir.

Abone ol

Köprü geçiş ücretleri ve otoyol tarifesi araçların sınıflarına göre belirleniyor. HGS ve OGS alırken de araç sınıfı önem taşıyor. Aracın hangi sınıfa dahil olduğunu aks aralığına göre (dingil mesafesi) tespit edilir. Geçeceğiniz ücretli yollar ve köprülerde ödeyeceğiniz ücret de bu sınıflara göre belirlenmektedir. Köprü ve otoyollarda HGS kullanıcılarının araçları 6 sınıf üzerinden,  OGS kullanıcılarının araçları 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir.

Motosikletler 1. sınıf araç ya da 6. sınıf

Motosikletler 1. sınıf araç olarak OGS ye abone olurken, HGS alırken 6. sınıf araç olarak kayıt ediliyorlar. OGS veya HGS etiketi alırken araç sınıfı doğru belirtilmezse kara listeye alınırsınız. 

1. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıf araçtır. Otomobiller bu sınıfta yer alır.

2. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre ve üzerinde olan her türlü 2 akslı araç 2. sınıf araçtır. Minibüsler 2. sınıf araç kategorisine giriyorlar.
3. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 3 tane olan her türlü araç 3. sınıf araçtır. Yolcu otobüsleri 3. sınıf araç kategorisine giriyor. 

4. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4.sınıf araçtır. Kamyonlar 4. sınıf araçlar arasında. 

5. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 6 ve daha fazla olan araçlar 5. sınıf araçlardır. Tır ve dingil sayısı 6'dan fazla olan kamyonlar, treylerler buna uyuyor. 

6. Sınıf Araç : Motosikletler 6.sınıf araçtır. (OGS alırken 1. sınıf olarak sayılırlar ve köprü - otoyollarda araç ücretinin yarısı kadar öderler)

ÖNCEKİ HABERLER
TADEF Ermenistan'da suikast faillerine ithafen anıt açılmasını kınadı
TADEF Ermenistan'da suikast faillerine ithafen anıt açılmasını kınadı
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Beni Gabar'a gömüyordu mezar kazarken petrol bulmuş
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Beni Gabar'a gömüyordu mezar kazarken petrol bulmuş
Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalife 8 yıl hapis cezası verildi
Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalife 8 yıl hapis cezası verildi
Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı ile bir araya geldi
Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı ile bir araya geldi
Bosna Hersek'te "federasyon hükümeti" göreve başladı
Bosna Hersek'te "federasyon hükümeti" göreve başladı
Uzun yol şoförlüğünü bırakan kadın şimdi de dolmuş kullanmaya başladı
Uzun yol şoförlüğünü bırakan kadın şimdi de dolmuş kullanmaya başladı
Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanlığına Ahmet Saim Yılmaz seçildi
Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanlığına Ahmet Saim Yılmaz seçildi
KADEM deprem bölgesindeki çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül aldı
KADEM deprem bölgesindeki çalışmalarıyla TEKNOFEST'te ödül aldı
İran Cumhurbaşkanı Suriye'de! 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret!
İran Cumhurbaşkanı Suriye'de! 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret!
Terzi dizisi Dimitri kim, gerçekte kim oynuyor! Hikaye gerçek Dimitri gerçekte kim?
Terzi dizisi Dimitri kim, gerçekte kim oynuyor! Hikaye gerçek Dimitri gerçekte kim?
Mantar hastalıkları küresel gıda stoklarını tehdit ediyor
Mantar hastalıkları küresel gıda stoklarını tehdit ediyor
Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti
Yeşil-beyazlı kulüp acı haberi duyurdu! 59 yaşında hayatını kaybetti