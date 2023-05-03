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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ahlakı önceleyen bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ahlakı önceleyen bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli'de konuştu: Milletini, vatanını, devletini, ezanını, bayrağını seven nesiller yetiştirmek imam hatip okullarımızın amaçlarından birisidir.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Burada öğrencilere hitap eden Erbaş, imam hatip okullarının her gün daha da geliştiğini belirterek, öğrencilere çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.

“Ahlakı önceleyen bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz”

Erbaş, imam hatip okullarının öğrencilerinin ahlaklı, iyi, küçüklerini seven, büyüklerini sayan öğrenciler olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
“Medeniyetimiz sevgi medeniyeti. Ahlakı önceleyen bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bütün okullarımızda esasen buna önem veriyoruz. Çünkü hepsi bizim okulumuz. İmam hatip liselerinde öteden beri ahlakı ön plana çıkaran ahlaki duruşu, milletini, vatanını, devletini, ezanını, bayrağını seven nesiller yetiştirmek imam hatip okullarımızın amaçlarından birisidir.”

“Öğretmenlerinizden çok istifade etmeye çalışın”

İmam hatip okullarında öğrencilerin hem dini hem de fenni eğitim aldıklarını ve bu yönüyle de diğer okullara göre daha şanslı olduklarına dikkati çeken Erbaş, “Bu fırsatları çok iyi değerlendirelim, zamanımızı boşa geçirmeyelim. Öğretmenlerimizden çok istifade etmeye çalışalım. Kafamıza takılan sorularla öğretmenlerimize soru yağmuruna tutalım. Bu durumdan öğretmenlerimiz mutlu olurlar” ifadelerini kullandı.

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