Erzincan Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi hizmete girdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ordu Caddesi üzerindeki tesislerin açılışında, "müze ve kütüphanenin Erzincan kültürüne hizmet edeceğini, kentin kültürünü daha üst noktalara taşıyacağını" söyledi.

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Erzincan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla yapımı tamamlanan Erzincan Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ordu Caddesi üzerindeki tesislerin açılışında, müze ve kütüphanenin Erzincan kültürüne hizmet edeceğini kentin kültürünü daha üst noktalara taşıyacağını söyledi.

Kültür tarihi ile kültür merkeziyle Erzincan'ın, turizmde de çok önemli potansiyelleri barındırdığını dile getiren Alpaslan, Türkiye'nin de dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Dünyada her geçen gün turizm açısından seyahat edenlerin sayısının arttığını ifade eden Alpaslan, şöyle devam etti:

"Dünyada seyahat edenler içerisinde kültür, inanç ve gastronomi turizmi için seyahat edenlerin oranı hızla artıyor. Bugün bir milyarın üzerinde insan seyahat ediyor. Bunun yüzde 50'ye yakını kültür, inanç ve gastronomi açısından seyahat ediyor. Dolayısıyla bir milyara yakın insanın bu amaçla seyahat ettiği dünyada, Erzincan'ın da gerekli payını alması için bu çalışmaları yapıyoruz."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük atılımlar gerçekleştirdiği vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Artık, Türkiye Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı'nda yapılan altyapılar sonucunda, atılmış adımların hızla berekete dönüşerek bir dünya devleti olmak yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir markamız bir dünya liderimiz var. Onun liderliğinde yeni yüzyılda inşallah Türkiye dünyada sözü geçen, dünyaya adalet dağıtan, kendi insanını kendi milletinin refahını daha üst noktalara çıkaran seviyelere geleceğiz."

- "Bu büyük bir ihtiyaçtı"

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise yüzyılın son çeyreğinde, son 20-25 yılda Cumhurbaşkanının riyasetinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla yığınla hizmete imza atıldığını belirterek, "Hepsinin kökeninde önce insanımız vardı, insanımızın refahı ve huzuru vardı. Burada oku emriyle başlayan inancın evlatları olarak, 24 saatli bir kütüphaneyi hizmete alıyoruz. Bu büyük bir ihtiyaçtı. Kültür Bakanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise Erzincan'ın 24 saat açık kütüphanesi, kentin zengin tarihi dokusu ve şehrin eserlerinin sergileneceği müzesinin olduğunu söyledi.

Açılışlara, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, MHP milletvekili adayı Cemil Yavuz Aksu, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.