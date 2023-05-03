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Komplo gibi kaza! Türk Telekom kafilesi İspanya'da kaza geçirdi!

Komplo gibi kaza! Türk Telekom kafilesi İspanya'da kaza geçirdi!

EuroCup finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile karşılaşacak Türk Telekom Basketbol Takımı kaza geçirdi.

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Türk Telekom Basketbol takımı EuroCup'taki Gran Canaria final müsabakası öncesi Las Palmak'ta şehir turu yaptığı esnada kaza geçirdi.

Otobüs şoförünün yüksek seviyede şarkı açması sporcuları ve teknik ekibi rahatsız etti. Bunun üzerine Türk Telekom koçu Erdem Can şoförü uyarmak için koltuğundan kalkarak ön tarafa hareket etti. Bu esnada otobüs şoförü şiddetli şekilde frene bastı. Ardından kafasını otobüsün ön camına vuran Başantrenör Erdem Can, hastaneye kaldırıldı. Can'ın şu anda MR'ının çekildiği bilgisi verildi.

Külçebaş: "Bilerek yolu uzattı"

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün bilerek yolu uzattığını belirterek, "Bizi salona getiren otobüs şoförü, 10 dakikalık yolu 40 dakikada getirdi. İdmana geç kalıyorduk. Şoför, yolculuk sırasında radyonun sesini açtı. Kısmasını birkaç defa rica ettik. Daha sonra hocamız Erdem Can, kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Erdem hoca boyunlukla idmanı yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürüldü. Avrupa Kupası yönetimi ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama bunun sorumlusu hesabını verecek. Şunu da söylemek istiyorum, koçumuz takımın başında maça çıkacak" ifadelerine yer verdi.

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