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Vatandaşın HDP tepkisi İYİ Partili Şenol Sunat'ı kızdırdı: Gözüne gözlük takacaksın

Vatandaşın HDP tepkisi İYİ Partili Şenol Sunat'ı kızdırdı: Gözüne gözlük takacaksın

Seçim çalışmalarını Turgutlu'da sürdüren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1. Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, daha önce İYİ Parti’ye oy verdiğini ancak HDP’nin ittifakı desteklemesi nedeniyle artık oy vermeyeceğini belirten vatandaşla tartıştı.

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İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Turgutlu ilçesindeki seçim çalışmalarını Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, geçen dönem Yunusemre Belediye Başkan Adayı olan Kürşad Mithat Özkan, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş ve yönetimi ile beraber Sarraflar Çarşısı’nda esnaf ziyareti yaparak sürdürdü.

Şenol Sunat, daha önce İYİ Parti’ye oy verdiğini ancak ittifakın HDP ile yaptığı iş birliğinden dolayı artık oy vermeyeceğini belirten bir vatandaşla tartıştı. Sunat, “Onların ki ayrı bir masa bizimkisi ayrı. Ne alakası var. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Biz bu ülkenin teminatıyız, sigortasıyız. Oy atmazsan atma ama iftira da atma. Yalan yanlış görüyorsun, gözüne gözlük takacaksın o zaman" dedi.

Alevlenen tartışmaya vatandaşlar da dahil oldu. Bir başka vatandaşın 'Pervin Buldan çıktı, Millet İttifakını destekliyoruz' dedi, Akşener'den gık çıkmadı' demesi üzerine Sunat, "Allah Allah, onları muhatap alıp cevap mı vereceğiz. Bak sen provokasyon yapıyorsun" dedi.

Salı günü “Cuma günü günaha giriyorsunuz” dedi

Şenol Sunat, tartışmanın bir yerinde vatandaşlara, “Cuma günü günaha giriyorsunuz” diyerek çıkıştı. Vatandaşlar, “Bugün günlerden salı. Salı namazına gidiyoruz. Cumaya daha var” diyerek cevap verdi. Sunat ise, "Namaz vakti diyecektim" diyerek hatasını düzeltti.

Danışmanı çekime engel olmak istedi

Öte yandan, tartışma esnasında Şenol Sunat’ın danışmanı olduğunu söylenen bir kişi, çekim yapan basın mensubuna, koluna girerek, “Fotoğraf çekeceksen çek. Sen neredensin? Basın kartın var mı? Göster. Gereksiz işler yapıyorsun” diyerek engel olmak istedi.

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