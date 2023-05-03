Özlem Zengin isyan etti! "AK Parti'nin milletvekili değilmişim gibi..."

Yeniden Refah Partisi'nin kadına şiddeti önlemeye yönelik talepleri üzerine "Bu bizim kırmızı çizgimiz" dediği için hedef tahtası yapılan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Habertürk canlı yayınında isyan etti. "“Sandıktan kim çıkarsa seçimin galibi odur. İktidarı teslim etmemek diye bir şey söz konusu olamaz" diyen Zengin, yayın sürerken bu açıklamasıyla ilgili yapılan bir habere isyan etti.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin dün akşam Habertürk TV’de gazeteci Kübra Par’a konuştu. Kübra Par’ın ‘seçimlere siyasi darbe demek’ tartışmalarıyla ilgili sorusuna, “Sandıktan kim çıkarsa seçimin galibi odur. İktidarı teslim etmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Şartlar, kaybedene göre değişmiyor.” dedi.

Zengin'in bu açıklaması hemen internet haber portallarında haber oldu. Özlem Zengin, canlı yayında o sözleriyle ilgili yapılan bir haberi cep telefonundan okuyarak, “Son derece rahatsızım.” dedi. İşte Özlem Zengin'in o açıklamaları...

O haberi canlı yayında okudu...

- Bu kadar açık ve net ifade ettikten sonra nasıl böyle bir şey oluyor anlamıyorum. 'Özlem Zengin 2. tur için hazırlık yapıyoruz kaybetmeye de kazanmaya da hazırız dedi'. Ben böyle söylemiyorum bir daha düzeltiyorum. Ben diyorum ki, seçime giren herkes kazanmayı ve kaybetmeyi göze alarak buraya geliyor. Nihayetinde biz kazanmaya talibiz.

Bundan son derece rahatsızım

- Son zamanlarda ben AK Parti'nin milletvekili değilmişim gibi, grup başkanvekili değilmişim gibi haberler görüyorum. Partimin kazanması için ilk günden beri en çok çalışan insanlardan biriyim. Öyle olduğu için de grup başkanvekiliyim. O yüzden söylediklerimin tevil edilmesinden son derece rahatsızım.