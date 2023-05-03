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Afyonkarahisar Emirdağ’a güneş enerji santrali kurulacak

Afyonkarahisar Emirdağ’a güneş enerji santrali kurulacak

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi tarafından Emirdağ ilçesinde 69 bin 730 metrekarelik bir alana güneş enerji santrali kurulması için gerekli imar değişikliği planı kabul edildi.

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantısında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı imzalı teklif görüşülerek değerlendirilmek üzere gerekli komisyonlara oy birliğiyle havale edildi. Toplantıda 2023 Mali Yılı Bütçesi ile Bolvadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü kurumsal kodu altında bulunan halı saha çok amaçlı salon, çevre düzenlemesi, muhtelif bakım onarım ve köy konağı yapım işi için ayrılan ödeneğin, birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliği Harcama Kalemine aktarılması konusundaki komisyon raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Emirdağ’da bağlı Beyköy köyünde yer alan, 69 bin 730 metrekarelik alandaki 17 arsa üzerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı yani güneş enerji santrali amaçlı olarak hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı.

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