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"Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenlendi

"Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, "Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenledi. Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un başkanlığında yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara 2 nolu Barosu temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hukuk hizmetleri birim yöneticilerinin katıldığı çalıştayda, hazırlanacak yeni avukatlık kanunu çerçevesinde mesleki sorunlar, reform önerileri ve kamu avukatlarının özlük hakları ele alındı.

Hukuk Politikaları Kurulunca yeni bir avukatlık kanununa ihtiyaç duyulduğu, bu kanun çerçevesinde güncel koşullar ve teknolojik gelişmelere uygun mevzuat düzenlemelerinin gelecek dönemde yapılacağı belirtildi.

Yargı Reform Strateji Belgesinde yer alan kamuda görev yapan avukat meslektaşlarının özlük hakları ile mesleki sorunlarının çözümüne yönelik atılacak adımların kurul tarafından yakından takip edileceği açıklandı.

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