Kocaeli'de garajdaki otomobilden villaya yangın sıçradı

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde bulunan bir yabancı uyruklu kişiye ait iki katlı villanın garajında bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı ve yangın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Abone ol
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı villanın garajındaki otomobilde çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maşukiye Mahallesi Bademli Sokak'ta yabancı uyruklu kişiye ait iki katlı villanın garajındaki otomobilde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, villanın üst katına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, villada hasar oluştu.