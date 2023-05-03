BIST 4.411
DOLAR 19,47
EURO 21,52
ALTIN 1.263,00
HABER /  SPOR

Intercity'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı Türkiye'ye dönüyor

Intercity'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı Türkiye'ye dönüyor

İspanya 3. Ligi ekiplerinden Intercity, daha önce futbolu bıraktığını açıklayan ancak 24 saat sonra geri dönen Emre Çolak ile kişisel sebeplerden dolayı yolların ayrıldığını duyurdu.

Abone ol

İspanya 3. Ligi ekiplerinden Intercity, Emre Çolak ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Intercity, kişisel sebeplerden dolayı ülkesine dönmek isteyen Emre Çolak ile ayrılma konusunda anlaşmaya vardı. Formamızı giydiğiniz haftalarda gösterdiğiniz çaba için kulüp olarak teşekkür eder, kişisel ve profesyonel düzeydi iyi şanslar dileriz." denildi.

24 saat içinde futbolu bırakıp dönmüştü

Kasım 2022'de TFF 1. Lig ekibi Göztepe'den ayrılan Emre Çolak, Ocak ayında sürpriz bir şekilde İspanya 3. Lig ekibi Intercity'e Transfer olmuştu. İspanyol ekibinde 17 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu gol ya da asist yapma başarısı gösterememişti.

Geçtiğimiz aylarca sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Emre Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Çolak, bu kararını açıklamasından yalnızca 24 saat sonra ise, " Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım." diyerek geri dönmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu
"Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenlendi
"Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenlendi
AB, yolsuzlukla mücadele için ceza yasalarını uyumlu hale getirmeyi hedefliyor
AB, yolsuzlukla mücadele için ceza yasalarını uyumlu hale getirmeyi hedefliyor
Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun’a kurulacak
Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun’a kurulacak
Enerji Bakanı Fatih Dönmez meşaleyi yaktı, Günyüzü doğalgaza kavuştu
Enerji Bakanı Fatih Dönmez meşaleyi yaktı, Günyüzü doğalgaza kavuştu
Özlem Zengin isyan etti! "AK Parti'nin milletvekili değilmişim gibi..."
Özlem Zengin isyan etti! "AK Parti'nin milletvekili değilmişim gibi..."
Uşak'ta evlilik dışı ilişkiden olan 2 aylık bebeğini camdan aşağı attı
Uşak'ta evlilik dışı ilişkiden olan 2 aylık bebeğini camdan aşağı attı
Afyonkarahisar Emirdağ’a güneş enerji santrali kurulacak
Afyonkarahisar Emirdağ’a güneş enerji santrali kurulacak
Erzincan Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi hizmete girdi
Erzincan Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi hizmete girdi
Vatandaşın HDP tepkisi İYİ Partili Şenol Sunat'ı kızdırdı: Gözüne gözlük takacaksın
Vatandaşın HDP tepkisi İYİ Partili Şenol Sunat'ı kızdırdı: Gözüne gözlük takacaksın
Komplo gibi kaza! Türk Telekom kafilesi İspanya'da kaza geçirdi!
Komplo gibi kaza! Türk Telekom kafilesi İspanya'da kaza geçirdi!
Europol'ün internetten uyuşturucu ticareti yapan örgüte operasyonunda 288 kişi gözaltına alındı
Europol'ün internetten uyuşturucu ticareti yapan örgüte operasyonunda 288 kişi gözaltına alındı