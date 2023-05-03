Intercity'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı Türkiye'ye dönüyor

İspanya 3. Ligi ekiplerinden Intercity, daha önce futbolu bıraktığını açıklayan ancak 24 saat sonra geri dönen Emre Çolak ile kişisel sebeplerden dolayı yolların ayrıldığını duyurdu.

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İspanya 3. Ligi ekiplerinden Intercity, Emre Çolak ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Intercity, kişisel sebeplerden dolayı ülkesine dönmek isteyen Emre Çolak ile ayrılma konusunda anlaşmaya vardı. Formamızı giydiğiniz haftalarda gösterdiğiniz çaba için kulüp olarak teşekkür eder, kişisel ve profesyonel düzeydi iyi şanslar dileriz." denildi.

24 saat içinde futbolu bırakıp dönmüştü

Kasım 2022'de TFF 1. Lig ekibi Göztepe'den ayrılan Emre Çolak, Ocak ayında sürpriz bir şekilde İspanya 3. Lig ekibi Intercity'e Transfer olmuştu. İspanyol ekibinde 17 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu gol ya da asist yapma başarısı gösterememişti.

Geçtiğimiz aylarca sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Emre Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Çolak, bu kararını açıklamasından yalnızca 24 saat sonra ise, " Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım." diyerek geri dönmüştü.