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Nissan Türkiye rekabetçi kampanyalarını sürdürüyor

Nissan Türkiye rekabetçi kampanyalarını sürdürüyor

Nissan Türkiye, Garanti BBVA iş ortaklığı ile Nissan bayileri ve müşterilerine kolay başvuru imkanı, hızlı değerlendirme süreçleri ve rekabetçi koşullar sunmak için hayata geçirdiği "Nissan Financial Services" kampanyalarına devam ediyor.

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Firmadan yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye rekabetçi kampanyalarını sürdürüyor.

Kişiye özel ödeme planı, minimum formalite ve sürekli değişkenlik gösteren pazar koşullarında sonuç odaklı hizmet anlayışıyla oluşturulan kampanya ile Nissan Türkiye müşterilerine kolaylık sağlıyor

Nissan Qashqai hafif hibrit ve e-POWER versiyonlarda 240 bin lira, 12 ay ödeme planı ve yüzde 0,99 faiz, Nissan Juke Benzinli versiyon için 120 bin lira, 12 ay ödeme planı ve yüzde 0,99 faiz, Nissan X-Trail hafif hibrit versiyon için ise 320 bin lira, 12 ay ödeme planı ve yüzde 0,99 faiz imkanıyla Nissan sahibi olmak isteyenlere sunuluyor.​​​​​​​

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