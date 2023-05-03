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New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde, New York borsası yükselişle güne başladı. Yatırımcılar, Powell'ın faiz oranları ve ekonomik büyüme ile ilgili açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Fed'in politikaları ve Powell'ın söylemleri, dünya ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahip olduğundan, borsalarda da yoğun bir ilgiyle izleniyor.

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New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 33.726,64 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 4.122,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 12.097,04 puana çıktı.

Fed'in faiz kararı öncesi pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Banka'nın bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucu, politika faizinin 25 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" politikalarına geçen yıl başlayan Fed'in, Mart 2022'den bu yana 10'uncu faiz artışını gerçekleştirmesi ve federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5-5,25'e çıkarması bekleniyor.

Fed'in sıkılaşma döngüsünde duraklama sinyali verebileceğine dikkati çeken analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önem taşıdığını belirtti.

Analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 296 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

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