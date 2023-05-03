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İşitme engelli milli judocular, Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek

İşitme engelli milli judocular, Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek

İşitme engelli milli judocular, Bulgaristan'da 3. Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da yarın başlayacak ve 7 Mayıs'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.

Sofya'da madalya mücadelesi verecek İşitme Engelli Milli Takımı'nda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: Dilek Altın, Berna Öz, Didem Öğdü, İpek Erçin, Zehra Özbey, Yadigar Talayhan, Elif Küçükarslan, Gonca Türk, Münife Aydın Doğan ve Buse Tıraş.

Erkekler: Fırat Yıldırım, Ahmet Sarı, Samet Bulut, Osman Teng, Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Yusuf Çelik, Muhammed Delil Pekşen, Mevlüt Akmaz, Emrah Dündar ve Furkan Acar.

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