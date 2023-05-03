HDP'li Azad Barış: Özerkliği kuracağız, Afrin'i geri alacağız

HDP/Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Azad Barış, 14 Mayıs seçimlerinde güçlü çıkmaları durumunda, Kürtler için özerklik getireceklerini Şengal'e saldırıları durduracaklarını ve Afrin'i geri alacaklarını söyledi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) kapatma davası dolayısıyla seçimlere, Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden girecek. PKK terör örgütüne sempatilerini gizlemeyen HDP'li vekiller, sözde özerklik naraları atıyor.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Azad Barış, 14 Mayıs seçimlerinde güçlü çıkmaları durumunda, Kürtler için özerklik getireceklerini, Şengal'e saldırıları durduracaklarını ve Afrin'i geri alacaklarını söyledi.

"Herkes kendi yerinde özerk olmalı"

Sözlerine devam eden Barış, "Bizler her ne kadar yeni bir parti olsak da, önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Fakat onlar önümüzü kesmeden bizler A,B ve C planlarımızı yapıyoruz. Partimiz Yeşil Sol Parti bu projeleri yürütüyor. Öncelikle Kürt sorunu Kuzey Kürdistan'da demokratik metotlarla çözülmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürt karşıtı üzerinden bir ilişki geliştiriyor. Bizler dört parçayı birleştirip büyük Kürdistan kuracağız demiyoruz. Bu devletleri parçalayacağız demiyoruz. Herkes kendi yerinde özgürce, demokratik bir çerçevede özerk olmalı. Merkeze bağlı bir özerklik ama ademi-merkeziyetçi bir özerklik olmalı" dedi.

HDP/Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçaroğlu lehine aday çıkarmama kararı almıştı.

KAYNAK: RUDAW