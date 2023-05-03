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Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı

Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı

Aile dizisi ile ekranlara geri dönen ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ dizide Aslan karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Tatlıtuğ’un bölüm başına 1 milyon TL ücret aldığı ifade ediliyor.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğu ve yakışıklılığı ile büyük beğeni topluyor. Dizide Aslan karakterine hayat veren Tatlıtuğ’un bölüm başına aldığı ücret adeta dudak uçuklattı.

Snob Magazin’in haberine göre ünlü isim Ay Yapım imzalı projeden bölüm başına 1 milyon TL alıyor.

20 bölümlük ücreti peşin aldı 

Oyunculuk sektöründe daha önce uygulanmayan bir anlaşmaya imza atan Tatlıtuğ 20 bölümlük ücretini peşin aldı. Sektörde konuşulmaya başlanılan anlaşma ile ünlü isim 20 milyon TL'yi peşin almış oldu.

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