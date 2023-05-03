Manisa'da icraya giden avukat kanlar içinde kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde icra işlemi için bir iş yerine giden avukat, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

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Turgutlu ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile birlikte bir işyerine haciz işlemi için giden avukat Mehmet Demirlek, iddiaya göre iş yerinde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan Demirlek, hastaneye kaldırıldı.

Demirlek'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Turgutlu emniyeti silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.