BIST 4.483
DOLAR 19,47
EURO 21,55
ALTIN 1.264,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da icraya giden avukat kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da icraya giden avukat kanlar içinde kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde icra işlemi için bir iş yerine giden avukat, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Abone ol

Turgutlu ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile birlikte bir işyerine haciz işlemi için giden avukat Mehmet Demirlek, iddiaya göre iş yerinde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan Demirlek, hastaneye kaldırıldı. 

Demirlek'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Turgutlu emniyeti silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Tır şoförü hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Tır şoförü hayatını kaybetti
İşitme engelli milli judocular, Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek
İşitme engelli milli judocular, Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek
Nissan Türkiye rekabetçi kampanyalarını sürdürüyor
Nissan Türkiye rekabetçi kampanyalarını sürdürüyor
Merinos ırkı koç müzayedede 76 bin 100 liradan satıldı
Merinos ırkı koç müzayedede 76 bin 100 liradan satıldı
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
Ruanda ve Uganda’da sel ve toprak kayması: 115 ölü
Ruanda ve Uganda’da sel ve toprak kayması: 115 ölü
Kocaeli'de garajdaki otomobilden villaya yangın sıçradı
Kocaeli'de garajdaki otomobilden villaya yangın sıçradı
Kilis'te hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Kilis'te hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü evde bulunan arkadaşları söyledi
Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü evde bulunan arkadaşları söyledi
Hak-İş Başkanı açıkladı: 700 bin işçi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak!
Hak-İş Başkanı açıkladı: 700 bin işçi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak!
Intercity'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı Türkiye'ye dönüyor
Intercity'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı Türkiye'ye dönüyor
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu