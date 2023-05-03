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Konya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Konya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, Karapınar ilçesi Sekizli Yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 42 BY 762 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç karşı yönden gelen Ergün Ata’nın kullandığı 42 JF 252 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemede, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk’ün, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Hatice Ata, torunları Naciye Öğür (5) ile Bekir Öğür’ün (3) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. yaralandı.

Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan ailelerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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