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Sivasspor-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'a konuk oluyor.Abone ol
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre, Rossi, Pedro
STAT: Sivas 4 Eylül Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor