CHP'de toplu istifa depremi! MHP'ye katıldılar

Aydın’ın Didim ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve Kandil'den destek almasından rahatsızlık duyan bir grup CHP'li partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

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Aydın’ın Didim ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve Kandil'den destek almasından rahatsızlık duyan bir grup CHP'li partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. Partilerinden istifa ederek MHP'ye katılan vatandaşların rozetlerini ise MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu taktı.

Yıllardır desteklediği CHP’nin eski adıyla HDP, yeni adıyla Yeşil Sol Parti ile aynı çizgide durmasını kabullenmediği için partisinden istifa ettiğini belirten Didim’in tanınan esnaflarından Bayram Erbaş, bundan sonra MHP saflarında yer alacağını söyledi. Erbaş, “Ben yıllardır CHP içerisinde yer aldım ve parti üyesiydim. Ama son süreçte CHP’nin HDP ile yani Yeşil Sol Parti’yle aynı çizgide durması beni ve arkadaşlarımızı rahatsız etti. Biz de bu süreçten rahatsızlığımızı dile getirerek devletimizin ve milletimizin geleceği için MHP saflarında yerimizi aldık. 14 Mayıs seçimlerinde de desteğimiz Cumhur ittifakına olacak. Vekil adaylarımız Deniz Hanım, Çetin Bey ve İlçe Başkanımız Mustafa Bey’in de ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Bundan sonra aynı saflarda ülkemiz ve milletimiz için çalışacağız” diye konuştu.

"Cumhur ittifakının başarısı için durmadan çalışıyoruz"

MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç ise Didim’de MHP’ye olan güvenin her geçen gün arttığını ve partilerine olan teveccühün giderek hızlandığını ifade ederek, “14 Mayıs seçimlerinde Cumhur ittifakının başarısı için durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlamak ve partimiz MHP’nin Meclis’te en güçlü şekilde temsiliyeti için var gücümüzle alanlarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

MHP’ye yeni katılan isimlere rozetlerini takan MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, daha sonra AK Parti’nin seçim ofisine de ziyaret etti.