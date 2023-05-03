Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a kaybetti

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek finali üçüncü maçında konuk ettiği Olympiakos'a eski oyuncusu Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 72-71 yenilerek serideki saha avantajını kaybetti.

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Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u ağırladı.

Taraftarının da yoğun desteğiyle maça boyalı alanı etkili kullanarak başlayan sarı-lacivertliler özellikle Jekiri ve Dorsey'nin üst üste kaydettiği basketlerle skorda üstünlüğü yakalayarak ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Fenerbahçe, Dorsey'nin isabetli üçlüğüyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-15.

Bu bölümden sonra hücumda top kullanmakta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takım karşısında 5 dakikalık bölümde sadece 2 sayı yiyen Olympiakos ürettiği 14 sayıyla 17. dakikada öne geçti: 28-29.

Sloukas'ın skorer oyunuyla üstünlüğünü koruyan Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 38-35 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında iki takım savunmalarıyla ön plana çıkarken ilerleyen bölümde hücumda Calathes önderliğinde daha iyi bir performans sergileyen ve skorda yeniden öne geçen Fenerbahçe son çeyreğe 51-45 üstün girdi.

Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle yıkıldı

Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta pota altına indirilen toplarla skor üreten Olympiakos son 4 dakikalık bölümde 61-60 üstünlük yakaladı.

Kalan bölümde Fenerbahçe'nin dış atışlardan Dorsey ve Calathes ile bulduğu sayılara Olympiakos, Vezenkov ile karşılık verdi ve son bir dakikaya 69-69 beraberlikle girildi.

Sarı-lacivertliler Guduric'in kritik basketiyle bitime 4 saniye kala 71-69 öne geçti.

Alınan molanın ardından hücuma yarı sahadan başlayan Olympiakos, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Yunan ekibi seride 2-1 öne geçti.

Serinin dördüncü maçı 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Sarı-lacivertliler seriyi uzatmak için kazanmak zorunda olacak.

Fenerbahçe Beko: 71 - Olympiakos: 72

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Dorsey 21, Pierre 7, Hayes-Davis 4, Jekiri 15, Motley 5, Guduric 4, Metecan Birsen, Edwards 5, Tarık Biberovic, Antetokounmpo

Olympiakos: Walkup 2, Canaan, Vezenkov 17, Papanikolaou 6, Fall 5, Sloukas 25, Larentzakis, Peters 4, Tarık Black 9, McKissic 4

1. Periyot: 21-15

Devre: 35-38

3. Periyot: 51-45