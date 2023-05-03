Guardiola, İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında konuştu

Manchester City menajeri Pep Guardiola, sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği hakkında konuştu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, sezon sonunda takımdan ayrılamaya hazırlanıyor.

Pep Guardiola önderliğinde 4 Premier Lig kupası kazanan tecrübeli oyuncunun özellikle son şampiyonlukta büyük bir payı bulunuyor. Sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair birçok haber çıkan İlkay Gündoğan için İspanyol çalıştırıcıdan ilk açıklama geldi.

"İlkay ayrılmak isterse karşısında durmam"

52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Onu seviyorum, İlkay çok önemli bir oyuncu. İnsanlık, sessizlik ve önderlik ediyor ama o konuştuğunda herkes dinliyor. Eğer ayrılmak isterse onun karşısında duramam." dedi.

Bu sezon Manchester City forması ile 44 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu 5 gol atıp 5 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

32 yaşındaki yıldızın sezon sonu için Barcelona ile söz kestiği ve sözleşmesi biter bitmez İspanyol ekibinin yolunu tutacağı öne sürülüyor.