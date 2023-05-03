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Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı

Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyunun rengini açıkladı.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı paylaşımda; 14 Mayıs'ta kime oy vereceğini duyurdu. Demirtaş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

"Ayrıştırmayı bitireceğinize yürekten inanıyorum"

Demirtaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı

Hdp de Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Öte yandan HDP'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu destekleyecğini açıklamıştı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" demişti.

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