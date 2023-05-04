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Çanakkale'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Çanakkale'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Valiliği ve AFAD'dan açıklama geldi...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.50’de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklıkta, yerin 18.30 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Yaşanan depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 04.50’de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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