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Jorge Jesus isyan etti: VAR penaltımızı vermedi

Jorge Jesus isyan etti: VAR penaltımızı vermedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. 

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"VAR penaltımızı vermedi"

"VAR nasıl bizim penaltımızı vermez. Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez. Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi."

"Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz"

"Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şuan bu ihtimal var."

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