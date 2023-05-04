Seçim yasakları başladı! Bu saatten sonra anketler yayınlanamayacak

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takvimi işliyor. Seçime 10 gün kala, anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayınlanmayacak.

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14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim yasakları başladı. Kanuna göre, oy verme gününden önceki on gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak.

- Bu sürenin dışında yurt içinde yapılacak kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlarda; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulması gerekecek.

Anket yasağına uymayanlara...

- Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması gerekecek.

- Bu kurallara aykırılığın tespiti halinde, ilgisi itibariyle konu Cumhuriyet Başsavcılıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilecek.

Seçim günü uygulanacak yasaklar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun’un 79’uncu ve 80’inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Kahvehaneler kapalı kalacak

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Düğünler saat 18:00'den sonra

- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra yayın serbest

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.